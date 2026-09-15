Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 649529
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430 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
47x154x103
Габаритные размеры), см
4.7x15.4x10.3
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
700
Описание товара Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
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Бренд
Длина, м
5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
47x154x103
Габаритные размеры), см
4.7x15.4x10.3
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005) - стоимость товара 430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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