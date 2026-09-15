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Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)

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Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix - фото 1
Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix - фото 1
  • Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
47x154x103
Габаритные размеры), см
4.7x15.4x10.3
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
700

Описание товара Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)

Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.

Отзывы о товаре Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, обрезиненный корпус, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
47x154x103
Габаритные размеры), см
4.7x15.4x10.3
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31005) - стоимость товара 430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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