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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)

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Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 1
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 2
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 3
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 4
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 5
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 6
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 7
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 8
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 9
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 10
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 11
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 12
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 1
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 2
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 3
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 4
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 5
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 6
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 7
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 8
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 9
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 10
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 11
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 12
  • Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
230

Описание товара Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)

Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542) – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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