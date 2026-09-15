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Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка

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Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 1
Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 2
Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano Solo)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 1
  • Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 2
  • Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[0190296130922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano Solo)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка

1. Rota (Transc. Palumbo): Theme from 8 1/2 (Otto E Mezzo). 2. Hurwitz: Mia and Sebastians Theme (La La Land). 3. Cosma: Mouvement Perpetuel (Les Palmes De Mr Shultz). 4. Tiersen: La Valse Damelie (Amelie). 5. Rota: Speak Softly (The Godfather). 6. Cosma: Ballade De Lelephant (Un Elephant Ca Trompe Enormeme. 7. Williams: Main Theme (Schindlers List). 8. Sarde: Beau-pere. 9. Williams: the Force Theme (Star Wars). 10. Cosma: Promenade Sentimentale (Diva). 11. Legrand: Medley (Yentl). 12. Rota (Transc. Scardiccio): Lillusionista (Le Notti Di Cabir. 13. Rota: Valzer Del Commiato (Il Gattopardo). 14. Glass: the Poet Acts (The Hours). 15. Sakamoto: Merry Christmas Mr Lawrence (Furyo).

Отзывы о товаре Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[0190296130922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alexandre Tharaud
Альбом (сингл)
Cinema (Piano Solo)
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
1. Rota (Transc. Palumbo): Theme from 8 1/2 (Otto E Mezzo). 2. Hurwitz: Mia and Sebastians Theme (La La Land). 3. Cosma: Mouvement Perpetuel (Les Palmes De Mr Shultz). 4. Tiersen: La Valse Damelie (Amelie). 5. Rota: Speak Softly (The Godfather). 6. Cosma: Ballade De Lelephant (Un Elephant Ca Trompe Enormeme. 7. Williams: Main Theme (Schindlers List). 8. Sarde: Beau-pere. 9. Williams: the Force Theme (Star Wars). 10. Cosma: Promenade Sentimentale (Diva). 11. Legrand: Medley (Yentl). 12. Rota (Transc. Scardiccio): Lillusionista (Le Notti Di Cabir. 13. Rota: Valzer Del Commiato (Il Gattopardo). 14. Glass: the Poet Acts (The Hours). 15. Sakamoto: Merry Christmas Mr Lawrence (Furyo).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alexandre Tharaud - Cinema (0190296130922) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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