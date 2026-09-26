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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
51 150 руб.
67 640
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603554
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Описание товара Материнская плата Asus Rog Strix X670E-E GAMING WIFI
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI предлагает эксклюзивный дизайн и мощный вычислительный потенциал для геймеров. Она отличается разъемом AMD AM5 для установки процессора AMD Ryzen 7000. В плате предусмотрены 2 слота PCIe 5.0 x16 и 1 PCIe 4.0 x16 для графических ускорителей, 4 слота DIMM под модули оперативной памяти DDR5, 4 разъема M.2. Плата оборудована адаптером LAN 2.5 Гбит/с и модулем беспроводной синхронизации с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На боковой стороне расположены порты USB Type A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. Крупные охлаждающие радиаторы поддерживают стабильную температуру ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING при разных нагрузках. Подсветка RGB настраивается по предпочтениям и предусматривает синхронизацию с совместимыми устройствами.
Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI предлагает эксклюзивный дизайн и мощный вычислительный потенциал для геймеров. Она отличается разъемом AMD AM5 для установки процессора AMD Ryzen 7000. В плате предусмотрены 2 слота PCIe 5.0 x16 и 1 PCIe 4.0 x16 для графических ускорителей, 4 слота DIMM под модули оперативной памяти DDR5, 4 разъема M.2. Плата оборудована адаптером LAN 2.5 Гбит/с и модулем беспроводной синхронизации с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На боковой стороне расположены порты USB Type A и Type-C, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио 3.5 мм. Крупные охлаждающие радиаторы поддерживают стабильную температуру ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING при разных нагрузках. Подсветка RGB настраивается по предпочтениям и предусматривает синхронизацию с совместимыми устройствами.
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