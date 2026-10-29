Накопитель SSD M.2 2242 Transcend 512GB MTE400S (TS512GMTE400S)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 000 руб.
В наличии
Код товара: 600510
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD M.2 2242 Transcend 512GB MTE400S (TS512GMTE400S)
Твердотельный накопитель; Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE400S, 512GB, M.2(22x42mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2000/900MB/s, IOPs 53 000/235 000, TBW 200, DWPD 0.2 (5 лет)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
900
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель; Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE400S, 512GB, M.2(22x42mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2000/900MB/s, IOPs 53 000/235 000, TBW 200, DWPD 0.2 (5 лет)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD M.2 2242 Transcend 512GB MTE400S (TS512GMTE400S) - стоимость товара 15000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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