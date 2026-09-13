Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4L-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4L-1)
**Твердотельный накопитель SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4L** — идеальное решение для тех, кто ищет высокую производительность и надёжность. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Тип интерфейса: PCI Express 4.0. * Номинальный объём: 1024 ГБ. * Максимальная скорость чтения: до 3600 МБ/с. * Максимальная скорость записи: до 3000 МБ/с. **Преимущества:** * **Высокая скорость работы:** идеально подходит для игр, видеомонтажа и других ресурсоёмких задач. * **Надёжность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тысяч часов, что гарантирует долгий срок службы. * **Совместимость:** подходит для настольных компьютеров (Desktop). Выберите SSD Apacer M.2 2280 1TB AS2280Q4L, чтобы обеспечить своей системе высокую скорость работы и надёжность!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 600 ТБ, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, 3000, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 600 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 430 руб.4108 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 820 руб.4205 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 240 руб.4310 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 340 руб.4335 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 580 руб.4395 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 17 930 руб.4483 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 512Gb (SKC600/512G)
-
В наличииЦена 18 850 руб.4713 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 850 руб.4713 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 140 руб.4785 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 1TB (VP4000M1TBM23)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, 600 ТБ, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 600 ТБ, 3000, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 600 ТБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L 1TB M.2 2280 (AP1TBAS2280Q4L-1)