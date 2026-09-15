Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
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Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%320 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 597196
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
320 руб. -47%
600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Advantech
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
400
Описание товара Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
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Бренд
Advantech
Тип товара
Компоненты для серверов
Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001 - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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