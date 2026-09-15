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Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001

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Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компоненты для серверов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
320 руб.  600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
320 руб. -47%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Advantech
Тип товара
Компоненты для серверов
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
400

Описание товара Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001

Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001

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Характеристики
Бренд
Advantech
Тип товара
Компоненты для серверов
Описание
Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аксессуар для серверного оборудования Advantech METAL SHEET 1960075743N001 - по цене 320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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