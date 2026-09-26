Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 625445
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Вид оборудования
корзина для накопителя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, г.
400
Описание товара Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS)
Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 3.5 стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с).
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Вид оборудования
корзина для накопителя
Страна производитель
Китай
Корзины ExeGate для подключения жестких дисков с возможностью горячей замены (Hot Swap) в зависимости от модели позволяют установить различное количество жёстких дисков. Корзины предусматривают инсталляцию дисков 3.5 стандартов SAS и SATA I/II/III (6 Гбит/с).
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Корзина для HDD ExeGate HS135-01 (EX289283RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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