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Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170)

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Монитор Asus 15.6&quot; MB166C IPS (90LM07D3-B01170) - фото 1
Монитор Asus 15.6&quot; MB166C IPS (90LM07D3-B01170) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(800:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор Asus 15.6&quot; MB166C IPS (90LM07D3-B01170) - фото 1
  • Монитор Asus 15.6&quot; MB166C IPS (90LM07D3-B01170) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 620 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170)
16 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
питание через USB
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(800:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
1.51

Описание товара Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
питание через USB
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(800:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 15.6" MB166C IPS (90LM07D3-B01170) - этот товар вы можете купить по цене 16620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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