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Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь

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Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 1
Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 2
Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 3
Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 4
Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 1
  • Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 2
  • Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 3
  • Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 4
  • Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595827
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Характеристики

Бренд
LEX
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
27x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4x27x52 см
Размеры в упаковке, см
52х30х10
Вес, кг.
6.7

Описание товара Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь

Газовая варочная поверхность LEX GVS 321 IX с двумя конфорками оснащена простой в уходе панелью из нержавеющей стали. модель привлекательна благодаря серебристой расцветке. Чугунные решетки обладают длительным сроком службы. Поставка осуществляется с дополнительными форсунками для оперативной замены. Модель LEX GVS 321 IX оснащена функциями газ-контроля и электроподжига. Последняя опция встроена в механизм панели. Управление осуществляется с помощью простых поворотных переключателей. Варочная поверхность весит 5.8 кг и обладает габаритами 30x52 см.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Lex GVS 321 IX нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEX
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
2
Цвет
нержавеющая сталь
Мощность
4000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Размер ниши для встраивания
27x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4x27x52 см
Описание
Газовая варочная поверхность LEX GVS 321 IX с двумя конфорками оснащена простой в уходе панелью из нержавеющей стали. модель привлекательна благодаря серебристой расцветке. Чугунные решетки обладают длительным сроком службы. Поставка осуществляется с дополнительными форсунками для оперативной замены. Модель LEX GVS 321 IX оснащена функциями газ-контроля и электроподжига. Последняя опция встроена в механизм панели. Управление осуществляется с помощью простых поворотных переключателей. Варочная поверхность весит 5.8 кг и обладает габаритами 30x52 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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