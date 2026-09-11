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Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная

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Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 1
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 2
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 3
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 4
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 5
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 6
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 7
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 8
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 9
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 10
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 11
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 12
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 13
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 14
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 15
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 16
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 17
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 18
Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая плита
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8900
Тип управления
механическое
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 5
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 6
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 7
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 8
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 9
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 10
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 11
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 12
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 13
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 14
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 15
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 16
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 17
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 18
  • Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
30 430 руб.  54 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595678
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Газовая плита
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8900
Тип управления
механическое
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х48
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59.5x52 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10.4

Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Electrolux стандартные, нет дополнительных особенностей. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Газовая плита
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8900
Тип управления
механическое
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х48
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59.5x52 см
Страна производитель
Италия
Описание
Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Electrolux стандартные, нет дополнительных особенностей. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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