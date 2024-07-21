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Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)

1 Отзывы
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Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 1
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 2
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 3
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 4
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 5
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 6
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 7
Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 1
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 2
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 3
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 4
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 5
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 6
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 7
  • Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
6 000 руб.  7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595096
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
189

Описание товара Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro выполнены в форм-факторе затычек, надежно удерживающихся в ушной раковине. Они оснащены двумя динамическими излучателями с диафрагмой 10 и 6 мм, благодаря чему достигается превосходное качество звука, насыщенные низкие и четкие высокие частоты. Легкая и эргономичная конструкция наушников гарантирует комфорт даже при длительном использовании. Три микрофона с высокой чувствительностью в сочетании с технологией шумоподавления эффективно снижают внешние шумы во время разговоров и обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Время работы наушников составляет 9 часов и до 36 часов с использованием зарядного кейса. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54 позволит не беспокоиться о сохранности наушников во время дождя и занятий спортом.

Отзывы о товаре Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)

Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, иногда правда звук сбивается, но такое редко



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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Xiaomi Redmi Buds 4 Pro выполнены в форм-факторе затычек, надежно удерживающихся в ушной раковине. Они оснащены двумя динамическими излучателями с диафрагмой 10 и 6 мм, благодаря чему достигается превосходное качество звука, насыщенные низкие и четкие высокие частоты. Легкая и эргономичная конструкция наушников гарантирует комфорт даже при длительном использовании. Три микрофона с высокой чувствительностью в сочетании с технологией шумоподавления эффективно снижают внешние шумы во время разговоров и обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Время работы наушников составляет 9 часов и до 36 часов с использованием зарядного кейса. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54 позволит не беспокоиться о сохранности наушников во время дождя и занятий спортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, иногда правда звук сбивается, но такое редко


Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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