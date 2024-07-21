Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)
Xiaomi Redmi Buds 4 Pro выполнены в форм-факторе затычек, надежно удерживающихся в ушной раковине. Они оснащены двумя динамическими излучателями с диафрагмой 10 и 6 мм, благодаря чему достигается превосходное качество звука, насыщенные низкие и четкие высокие частоты. Легкая и эргономичная конструкция наушников гарантирует комфорт даже при длительном использовании. Три микрофона с высокой чувствительностью в сочетании с технологией шумоподавления эффективно снижают внешние шумы во время разговоров и обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Время работы наушников составляет 9 часов и до 36 часов с использованием зарядного кейса. Защита от влаги и пыли по стандарту IP54 позволит не беспокоиться о сохранности наушников во время дождя и занятий спортом.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, иногда правда звук сбивается, но такое редко
Отзывы о товаре Наушники Redmi Buds 4 Pro (Moon White) M2132E1 (BHR5897GL)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, иногда правда звук сбивается, но такое редко