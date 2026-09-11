Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 860 руб.  5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591178
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
62х58х16
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm)

аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) подходит для установки на улице и используется в охранной системе для охраны периметра здания. Модель цилиндрического типа надежно крепится к стене с помощью специальных элементов и устойчива к воздействию влаги, пыли и перепаду температуры. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) оснащена CMOS-матрицей с фокусным расстоянием 2.8 мм. Устройство обеспечивает качественное и четное изображение в формате Full HD и обеспечивает запись в любое время суток. Пользователь может выставить баланс белого, контрастность, насыщенность и другие особенности съемки. Модель имеет проводное подключение и оснащена инфракрасным датчиком дальностью до 20 м.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Описание
аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) подходит для установки на улице и используется в охранной системе для охраны периметра здания. Модель цилиндрического типа надежно крепится к стене с помощью специальных элементов и устойчива к воздействию влаги, пыли и перепаду температуры. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T200(B) оснащена CMOS-матрицей с фокусным расстоянием 2.8 мм. Устройство обеспечивает качественное и четное изображение в формате Full HD и обеспечивает запись в любое время суток. Пользователь может выставить баланс белого, контрастность, насыщенность и другие особенности съемки. Модель имеет проводное подключение и оснащена инфракрасным датчиком дальностью до 20 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200 (B) (2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...