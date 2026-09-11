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Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"

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Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 1
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 2
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 3
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 4
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 5
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Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 7
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 8
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 9
Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
около 10
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 1
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 2
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 3
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 4
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 5
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 6
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 7
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 8
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 9
  • Настольная игра-головоломка &quot;Приключения осьминожек&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577736
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон
Количество деталей
около 10
Комплектация
8 карточек, задания, правила игры, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х3
Вес, г.
290

Описание товара Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"

Настольная игра Bondibon Приключения осьминожек BB4873 понравится любому ребенку. Головоломка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОСЬМИНОЖЕК» из серии Бондилогика даст нам правильный ответ. А еще поможет развитию логического и образного мышления!. Главное – соблюдать правила! Выберите задание, подберите для его выполнения нужные карточки. Дальше Вам нужно сложить эти карточки в геометрическую фигуру и собрать нужное количество пар изображений осьминожек, рыбок, морских звезд или крабов. Вы можете вращать и менять карточки местами. Пробуйте различные комбинации!. В игре 4 уровня сложности. Рекомендуем начинать с самого легкого, постепенно переходя к более сложным. В комплект входят 8 карточек из твердого картона с ярким принтом морских обитателей, буклет с заданиями и решениями.

Отзывы о товаре Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
логическая
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
картон
Количество деталей
около 10
Комплектация
8 карточек, задания, правила игры, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Bondibon Приключения осьминожек BB4873 понравится любому ребенку. Головоломка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОСЬМИНОЖЕК» из серии Бондилогика даст нам правильный ответ. А еще поможет развитию логического и образного мышления!. Главное – соблюдать правила! Выберите задание, подберите для его выполнения нужные карточки. Дальше Вам нужно сложить эти карточки в геометрическую фигуру и собрать нужное количество пар изображений осьминожек, рыбок, морских звезд или крабов. Вы можете вращать и менять карточки местами. Пробуйте различные комбинации!. В игре 4 уровня сложности. Рекомендуем начинать с самого легкого, постепенно переходя к более сложным. В комплект входят 8 карточек из твердого картона с ярким принтом морских обитателей, буклет с заданиями и решениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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