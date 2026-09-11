Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-01
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Характеристики
Тип товара
Модули
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571821
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Модули
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х2
Вес, г.
50
Описание товара Модуль съемный управляющий HOMMYN HDN/WFN-02-01
Универсальный USB Wi-Fi модуль Hommyn – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором через приложение Hommyn по беспроводной сети Wi-Fi как локально без доступа к Интернету, так и дистанционно, где есть Интернет. Модуль управления подключается в разъём USB на корпусе прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение Hommyn.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Универсальный USB Wi-Fi модуль Hommyn – это устройство, которое позволяет управлять бытовым прибором через приложение Hommyn по беспроводной сети Wi-Fi как локально без доступа к Интернету, так и дистанционно, где есть Интернет. Модуль управления подключается в разъём USB на корпусе прибора и позволяет управлять и настраивать его работу со смартфона через приложение Hommyn.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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