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Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567815
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Описание товара FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT
Bluetooth-ресивер Ritmix BTR-100 представляет собой простое и удобное устройство, предназначенное для трансляции музыки и входящих звонков, поступающих на телефон. Благодаря ему вы сможете оставаться на связи с семьей, друзьями и коллегами даже во время управления транспортным средством. Модель отличается простотой использования — для соединения используется модуль Bluetooth 5.0, подключение к стереосистеме осуществляется при помощи порта USB и AUX. Для управления повторителем на корпусе предусмотрено несколько механических кнопок для вызова голосового помощника и усиления баса. Также на лицевой стороне расположен направленный микрофон с шумоподавлением, что обеспечит качественную связь.
Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT
Источник: Яндекс Маркет
Александр Я.
Достоинства:
Комментарий:
прикольная штука. немного фонит, но в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
Станислав В.
Достоинства:
Комментарий:
Трансмиттер пришел в блистерной упаковке. Подключение и управление достаточно простое и понятное. Единственное, что это в Москве все волны практически используются и сложно найти волну без существенных помех. За городом ситуация совершенно иная, особенно на "глухих" участках. Сам прибор работает отлично. Качество воспроизведения на 4+. Подсветка на экранчике оранжевого цвета, не броско и вписывается в интереьер не привлекая к себе внимания. Все управление происходит с телефона. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Звук чистый. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Е.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, однажды были шумы, после меня не беспокоили
Источник: Яндекс Маркет
Катерина Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. Если нет аукса или блютуза на магнитоле. Иногда шипит в москве
Источник: Яндекс Маркет
Михаил Г.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
Игорь Р.
Достоинства:
Комментарий:
В принципе нормально для временного использования у кого штатка стоит
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Е.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую за свои деньги это класс
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия З.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. В режиме хендс-фри слышимость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
Владимир В.
Достоинства:
Комментарий:
немного фонит и подрезает низы
Источник: Яндекс Маркет
Марина Б.
Достоинства:
Комментарий:
Получила на следующий день после заказа. Упаковано отлично, качество устройства внешне отличное, как работает сказать не могу не подключала ещё!
Bluetooth-ресивер Ritmix BTR-100 представляет собой простое и удобное устройство, предназначенное для трансляции музыки и входящих звонков, поступающих на телефон. Благодаря ему вы сможете оставаться на связи с семьей, друзьями и коллегами даже во время управления транспортным средством. Модель отличается простотой использования — для соединения используется модуль Bluetooth 5.0, подключение к стереосистеме осуществляется при помощи порта USB и AUX. Для управления повторителем на корпусе предусмотрено несколько механических кнопок для вызова голосового помощника и усиления баса. Также на лицевой стороне расположен направленный микрофон с шумоподавлением, что обеспечит качественную связь.
Комментарий:
прикольная штука. немного фонит, но в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
Станислав В.
Достоинства:
Комментарий:
Трансмиттер пришел в блистерной упаковке. Подключение и управление достаточно простое и понятное. Единственное, что это в Москве все волны практически используются и сложно найти волну без существенных помех. За городом ситуация совершенно иная, особенно на "глухих" участках. Сам прибор работает отлично. Качество воспроизведения на 4+. Подсветка на экранчике оранжевого цвета, не броско и вписывается в интереьер не привлекая к себе внимания. Все управление происходит с телефона. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Звук чистый. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Е.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, однажды были шумы, после меня не беспокоили
Источник: Яндекс Маркет
Катерина Ф.
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. Если нет аукса или блютуза на магнитоле. Иногда шипит в москве
Источник: Яндекс Маркет
Михаил Г.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
Игорь Р.
Достоинства:
Комментарий:
В принципе нормально для временного использования у кого штатка стоит
Источник: Яндекс Маркет
Даниил Е.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую за свои деньги это класс
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия З.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. В режиме хендс-фри слышимость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
Владимир В.
Достоинства:
Комментарий:
немного фонит и подрезает низы
Источник: Яндекс Маркет
Марина Б.
Достоинства:
Комментарий:
Получила на следующий день после заказа. Упаковано отлично, качество устройства внешне отличное, как работает сказать не могу не подключала ещё!
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT
Достоинства:
Комментарий:
прикольная штука. немного фонит, но в целом хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Трансмиттер пришел в блистерной упаковке. Подключение и управление достаточно простое и понятное. Единственное, что это в Москве все волны практически используются и сложно найти волну без существенных помех. За городом ситуация совершенно иная, особенно на "глухих" участках. Сам прибор работает отлично. Качество воспроизведения на 4+. Подсветка на экранчике оранжевого цвета, не броско и вписывается в интереьер не привлекая к себе внимания. Все управление происходит с телефона. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Звук чистый. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, однажды были шумы, после меня не беспокоили
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. Если нет аукса или блютуза на магнитоле. Иногда шипит в москве
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В принципе нормально для временного использования у кого штатка стоит
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую за свои деньги это класс
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. В режиме хендс-фри слышимость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
немного фонит и подрезает низы
Достоинства:
Комментарий:
Получила на следующий день после заказа. Упаковано отлично, качество устройства внешне отличное, как работает сказать не могу не подключала ещё!