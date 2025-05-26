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FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT

11 Отзывы
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FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 1
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 2
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 3
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 4
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 5
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 6
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 7
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 8
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 9
FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 1
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 2
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 3
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 4
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 5
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 6
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 7
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 8
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 9
  • FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 567815
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
113

Описание товара FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT

Bluetooth-ресивер Ritmix BTR-100 представляет собой простое и удобное устройство, предназначенное для трансляции музыки и входящих звонков, поступающих на телефон. Благодаря ему вы сможете оставаться на связи с семьей, друзьями и коллегами даже во время управления транспортным средством. Модель отличается простотой использования — для соединения используется модуль Bluetooth 5.0, подключение к стереосистеме осуществляется при помощи порта USB и AUX. Для управления повторителем на корпусе предусмотрено несколько механических кнопок для вызова голосового помощника и усиления баса. Также на лицевой стороне расположен направленный микрофон с шумоподавлением, что обеспечит качественную связь.

Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
прикольная штука. немного фонит, но в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Станислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Трансмиттер пришел в блистерной упаковке. Подключение и управление достаточно простое и понятное. Единственное, что это в Москве все волны практически используются и сложно найти волну без существенных помех. За городом ситуация совершенно иная, особенно на "глухих" участках. Сам прибор работает отлично. Качество воспроизведения на 4+. Подсветка на экранчике оранжевого цвета, не броско и вписывается в интереьер не привлекая к себе внимания. Все управление происходит с телефона. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Звук чистый. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, однажды были шумы, после меня не беспокоили
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Катерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. Если нет аукса или блютуза на магнитоле. Иногда шипит в москве
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2023
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе нормально для временного использования у кого штатка стоит
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2023
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую за свои деньги это класс
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. В режиме хендс-фри слышимость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
немного фонит и подрезает низы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2022
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получила на следующий день после заказа. Упаковано отлично, качество устройства внешне отличное, как работает сказать не могу не подключала ещё!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Описание
Bluetooth-ресивер Ritmix BTR-100 представляет собой простое и удобное устройство, предназначенное для трансляции музыки и входящих звонков, поступающих на телефон. Благодаря ему вы сможете оставаться на связи с семьей, друзьями и коллегами даже во время управления транспортным средством. Модель отличается простотой использования — для соединения используется модуль Bluetooth 5.0, подключение к стереосистеме осуществляется при помощи порта USB и AUX. Для управления повторителем на корпусе предусмотрено несколько механических кнопок для вызова голосового помощника и усиления баса. Также на лицевой стороне расположен направленный микрофон с шумоподавлением, что обеспечит качественную связь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
прикольная штука. немного фонит, но в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Станислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Трансмиттер пришел в блистерной упаковке. Подключение и управление достаточно простое и понятное. Единственное, что это в Москве все волны практически используются и сложно найти волну без существенных помех. За городом ситуация совершенно иная, особенно на "глухих" участках. Сам прибор работает отлично. Качество воспроизведения на 4+. Подсветка на экранчике оранжевого цвета, не броско и вписывается в интереьер не привлекая к себе внимания. Все управление происходит с телефона. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Звук чистый. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, однажды были шумы, после меня не беспокоили
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Катерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. Если нет аукса или блютуза на магнитоле. Иногда шипит в москве
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2023
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе нормально для временного использования у кого штатка стоит
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2023
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую за свои деньги это класс
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. В режиме хендс-фри слышимость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
немного фонит и подрезает низы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2022
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Получила на следующий день после заказа. Упаковано отлично, качество устройства внешне отличное, как работает сказать не могу не подключала ещё!


FM-трансмиттер Ritmix BTR-100 черный BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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