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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный

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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 1
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 2
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 3
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 4
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 5
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 1
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 2
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 3
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 4
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 5
  • FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375733
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
200

Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный

FM-трансмиттер c функцией Bluetooth «хэндс-фри» и USB-портами зарядки (Quick Charge 3.0 + USB 5В/1А), предназначен для воспроизведения звонков и аудиофайлов с вашего телефона или подключенного USB-накопителя через динамики автомобильной аудиосистемы

Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
FM-трансмиттер
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
18 Вт
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
FM-трансмиттер c функцией Bluetooth «хэндс-фри» и USB-портами зарядки (Quick Charge 3.0 + USB 5В/1А), предназначен для воспроизведения звонков и аудиофайлов с вашего телефона или подключенного USB-накопителя через динамики автомобильной аудиосистемы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


FM-трансмиттер Ritmix FMT-A707 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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