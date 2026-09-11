Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-92%530 руб. 7 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565998
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х9х2
Вес, г.
810
Описание товара Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221
Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания.
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Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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