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SSD Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)

7 Отзывы
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Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 1
Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 2
Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 3
Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 4
Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
  • Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 1
  • Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 2
  • Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 3
  • Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 4
  • Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 564288
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, кг.
8.75

Описание товара Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)

Диск SSD AGI - AI238, for Desktop, 2.5", 250GB, SATA III (6Gb/s), QLC, AGI250GIMAI238



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238)

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd установил с немолодой ноутбук, заявленые скорости в тестах проходит. Упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё, работает. Доставка быстрая 2ч после заказа. Брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бюджетный ssd, покупаю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока не проводил тестирование.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
всё ок, ставили на моноблок, работает, не тормозит
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
ноутбук работает замечательно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и дешевый ssd . Гарантия 3 года. Скорость записи приемлемая



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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
40
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Диск SSD AGI - AI238, for Desktop, 2.5", 250GB, SATA III (6Gb/s), QLC, AGI250GIMAI238


Теги товара: 2.5", 2.5", QLC, 2.5", SATA, 2.5", SATA, SATA, 2.5", SATA, 2.5", 500, QLC, 2.5", SATA, 2.5", 500, SATA, 2.5", SATA, 500, SATA, 250 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd установил с немолодой ноутбук, заявленые скорости в тестах проходит. Упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё, работает. Доставка быстрая 2ч после заказа. Брать можно.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
бюджетный ssd, покупаю не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пока не проводил тестирование.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
всё ок, ставили на моноблок, работает, не тормозит
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
ноутбук работает замечательно
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и дешевый ssd . Гарантия 3 года. Скорость записи приемлемая


Накопитель SSD AGI 250GB (AGI250GIMAI238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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