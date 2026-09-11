Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая
Рукосушитель BAHD-1250 в корпусе из ударопрочного ABS-пластика представляет собой сочетание мощности, технологий и исключительного дизайна. Уникальная конструкция в купе с мощным, энергоэффективным мотором, создают поток воздуха, делающий сушку рук быстрой и комфортной, а ультрафиолетовая лампа дезинфицирует воздушный поток от вирусов и бактерий и делает процесс сушки рук гигиеничным. Автоматическая сушилка для рук Ballu удобна и надежна в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания, а матовый серый корпус из ABS пластика станет отличным дополнением интерьера. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.
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