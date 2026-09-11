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Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая

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Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 1
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 2
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 3
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 4
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 5
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 6
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 7
Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 1
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 2
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 3
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 4
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 5
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 6
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 7
  • Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 100 руб.  22 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561190
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х19
Вес, кг.
4.3

Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая

Рукосушитель BAHD-1250 в корпусе из ударопрочного ABS-пластика представляет собой сочетание мощности, технологий и исключительного дизайна. Уникальная конструкция в купе с мощным, энергоэффективным мотором, создают поток воздуха, делающий сушку рук быстрой и комфортной, а ультрафиолетовая лампа дезинфицирует воздушный поток от вирусов и бактерий и делает процесс сушки рук гигиеничным. Автоматическая сушилка для рук Ballu удобна и надежна в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания, а матовый серый корпус из ABS пластика станет отличным дополнением интерьера. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Ballu BAHD-1250 электрическая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Рукосушитель BAHD-1250 в корпусе из ударопрочного ABS-пластика представляет собой сочетание мощности, технологий и исключительного дизайна. Уникальная конструкция в купе с мощным, энергоэффективным мотором, создают поток воздуха, делающий сушку рук быстрой и комфортной, а ультрафиолетовая лампа дезинфицирует воздушный поток от вирусов и бактерий и делает процесс сушки рук гигиеничным. Автоматическая сушилка для рук Ballu удобна и надежна в эксплуатации, легко монтируется и не требует технического обслуживания, а матовый серый корпус из ABS пластика станет отличным дополнением интерьера. Этот бытовой прибор незаменим в местах общественного пользования: в офисах, кафе, ресторанах, отелях, больницах, аэропортах, вокзалах, фитнес-центрах, школах и детских садах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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