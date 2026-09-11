Кресло офисное BRABIX Flight EX-540 черное (532515)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Flight EX-540 черное (532515)
Современное, удобное, стильное кресло BRABIX Flight EX-540 с продуманной эргономикой. Эксклюзивный дизайн подлокотников не создает эффекта перегруженности, а хромированные детали подчеркивают хороший вкус владельца кресла. Надежное основание в виде металлического хромированного пятилучия обеспечивает длительную эксплуатацию и привлекательный внешний вид. Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику. Обивка кресла состоит из высококачественных материалов. Дышащая ткань TW на сиденье и сетчатая спинка способствуют естественной циркуляции воздуха, а прочная экокожа обеспечит высокую износоустойчивость подголовника и подлокотников. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Надежный механизм качания Top Gun обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
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