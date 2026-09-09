Кресло Brabix Bit EX-550 черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Bit EX-550 черное
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает менять положение сидящего, чем снижает утомляемость в течение рабочего дня. Максимальная нагрузка на кресло 125 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
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Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает менять положение сидящего, чем снижает утомляемость в течение рабочего дня. Максимальная нагрузка на кресло 125 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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