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Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)

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Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557378
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
75х68х38
Вес, кг.
10

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)

Кресло BRABIX Deco выполнено в стиле модерн, со всеми характерными признаками стиля - плавные изгибающиеся линии, комфорт и изящность. Прекрасно впишется в домашний и офисный интерьер, а так же интерьер любых предприятий сферы обслуживания. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид. Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Deco MG-316 слоновая кость (532081)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Deco выполнено в стиле модерн, со всеми характерными признаками стиля - плавные изгибающиеся линии, комфорт и изящность. Прекрасно впишется в домашний и офисный интерьер, а так же интерьер любых предприятий сферы обслуживания. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки высококачественный кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал. Чехол со стежкой формирует презентабельный внешний вид. Пятилучие металлическое разборное выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом с регулировкой высоты посадки. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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