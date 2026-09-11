Мотобур Champion AG252
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Характеристики
Описание товара Мотобур Champion AG252
Купить мотобур Champion AG252 в Минске Этот инструмент – отличный помощник при выполнении таких работ, как бурение ям под установку столбов, заборов, высадку деревьев. Для работы с аппаратом не нужно специальных умений, достаточно приложить совсем немного усилий для того чтобы шнек погрузился в почву. Данная модель характеризуется уменьшенным уровнем вибрации и шума, высоким моторесурсом и экономичностью. Конструктивные достоинства мотобура Champion AG252 Мощный двигатель стабилен даже при увеличенных нагрузках и легко заводится благодаря улучшенной системе зажигания. Сверла крепятся посредством быстросъемных соединений. К услугам оператора надежный ручной стартер. Допустима установка шнеков диаметром до 250 мм. Прочность изделия повышена за счет рамы. Элементы управления собраны на одной их двух имеющихся рукояток.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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