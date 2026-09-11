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Мотобур Champion AG252 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Champion AG252

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Мотобур Champion AG252 - фото 1
Мотобур Champion AG252 - фото 2
Мотобур Champion AG252 - фото 3
Мотобур Champion AG252 - фото 4
Мотобур Champion AG252 - фото 5
Мотобур Champion AG252 - фото 6
Мотобур Champion AG252 - фото 7
Мотобур Champion AG252 - фото 8
Мотобур Champion AG252 - фото 9
Мотобур Champion AG252 - фото 10
Мотобур Champion AG252 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
1460
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.2
Объем бензинового двигателя, см^3
51.7
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.98
Число оборотов, об/мин
200
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
  • Мотобур Champion AG252 - фото 1
  • Мотобур Champion AG252 - фото 2
  • Мотобур Champion AG252 - фото 3
  • Мотобур Champion AG252 - фото 4
  • Мотобур Champion AG252 - фото 5
  • Мотобур Champion AG252 - фото 6
  • Мотобур Champion AG252 - фото 7
  • Мотобур Champion AG252 - фото 8
  • Мотобур Champion AG252 - фото 9
  • Мотобур Champion AG252 - фото 10
  • Мотобур Champion AG252 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
17 620 руб.  20 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55524
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
емкость для топлива, набор ключей, ремонтный набор, шнек (200х500 мм)
Мощность электрического двигателя
1460
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.2
Объем бензинового двигателя, см^3
51.7
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.98
Число оборотов, об/мин
200
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Шнек комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х41х38
Вес, кг.
9.2

Описание товара Мотобур Champion AG252

Купить мотобур Champion AG252 в Минске Этот инструмент – отличный помощник при выполнении таких работ, как бурение ям под установку столбов, заборов, высадку деревьев. Для работы с аппаратом не нужно специальных умений, достаточно приложить совсем немного усилий для того чтобы шнек погрузился в почву. Данная модель характеризуется уменьшенным уровнем вибрации и шума, высоким моторесурсом и экономичностью. Конструктивные достоинства мотобура Champion AG252 Мощный двигатель стабилен даже при увеличенных нагрузках и легко заводится благодаря улучшенной системе зажигания. Сверла крепятся посредством быстросъемных соединений. К услугам оператора надежный ручной стартер. Допустима установка шнеков диаметром до 250 мм. Прочность изделия повышена за счет рамы. Элементы управления собраны на одной их двух имеющихся рукояток.

Отзывы о товаре Мотобур Champion AG252




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Мотобур
Класс товара
бытовой
Комлектация
емкость для топлива, набор ключей, ремонтный набор, шнек (200х500 мм)
Мощность электрического двигателя
1460
Мощность бензинового двигателя, л.с.
2.2
Объем бензинового двигателя, см^3
51.7
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.98
Число оборотов, об/мин
200
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
250
Развернуть
Шнек комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Купить мотобур Champion AG252 в Минске Этот инструмент – отличный помощник при выполнении таких работ, как бурение ям под установку столбов, заборов, высадку деревьев. Для работы с аппаратом не нужно специальных умений, достаточно приложить совсем немного усилий для того чтобы шнек погрузился в почву. Данная модель характеризуется уменьшенным уровнем вибрации и шума, высоким моторесурсом и экономичностью. Конструктивные достоинства мотобура Champion AG252 Мощный двигатель стабилен даже при увеличенных нагрузках и легко заводится благодаря улучшенной системе зажигания. Сверла крепятся посредством быстросъемных соединений. К услугам оператора надежный ручной стартер. Допустима установка шнеков диаметром до 250 мм. Прочность изделия повышена за счет рамы. Элементы управления собраны на одной их двух имеющихся рукояток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Champion AG252 - стоимость товара 17620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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