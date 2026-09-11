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Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W

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Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 1
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 2
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 3
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 4
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 5
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 6
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 7
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 8
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 9
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 10
Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 1
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 2
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 3
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 4
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 5
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 6
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 7
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 8
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 9
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 10
  • Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 510 руб.  2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554158
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
533

Описание товара Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W

Адаптер питания универсальный с разъемом USB Type-C и поддержкой PD 3.0

Отзывы о товаре Блок питания Buro BUM-С-100 автоматический 100W




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания универсальный с разъемом USB Type-C и поддержкой PD 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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