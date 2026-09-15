Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%5 180 руб. 9 380 руб.
В наличии
Код товара: 543524
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 180 руб. -45%
9 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Блок питания
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
65
Совместимость
ThinkPad 13 2nd Gen (20J1, 20J2), X1 Tablet Gen 2 (20JB, 20JC) X1 Yoga 2nd (20JD, 20JE, 20JF, 20JG), X1 Carbon 5th (20HQ, 20HR), T470 (20HD, 20HE), T470s (20HF, 20HG), T570 (20H9, 20HA)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
500
Описание товара Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272
Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 мощностью 65 Вт предназначен для обеспечения работоспособности большинства ноутбуков Lenovo и Lenovo Yoga. Он придет на помощь вышедшему из строя или потерявшемуся комплектующему. Показатель выходного напряжения может варьироваться от 5 до 20 В, а сила тока достигает 3 А. Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 оснащен выходным разъемом USB Type-C. Поставляется комплектующее вместе с сетевым проводом для подключения к розетке. Модель имеет 1 интерфейс USB с автоматической регулировкой входного напряжения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Lenovo
Тип товара
Блок питания
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
65
Совместимость
ThinkPad 13 2nd Gen (20J1, 20J2), X1 Tablet Gen 2 (20JB, 20JC) X1 Yoga 2nd (20JD, 20JE, 20JF, 20JG), X1 Carbon 5th (20HQ, 20HR), T470 (20HD, 20HE), T470s (20HF, 20HG), T570 (20H9, 20HA)
Страна производитель
Китай
Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 мощностью 65 Вт предназначен для обеспечения работоспособности большинства ноутбуков Lenovo и Lenovo Yoga. Он придет на помощь вышедшему из строя или потерявшемуся комплектующему. Показатель выходного напряжения может варьироваться от 5 до 20 В, а сила тока достигает 3 А. Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 оснащен выходным разъемом USB Type-C. Поставляется комплектующее вместе с сетевым проводом для подключения к розетке. Модель имеет 1 интерфейс USB с автоматической регулировкой входного напряжения.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Купить Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - по цене 5180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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