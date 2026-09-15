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Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272

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Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 1
Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 2
Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 3
Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 4
Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 1
  • Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 2
  • Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 3
  • Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 4
  • Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
5 180 руб.  9 380 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272
5 180 руб. -45%
9 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Блок питания
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
65
Совместимость
ThinkPad 13 2nd Gen (20J1, 20J2), X1 Tablet Gen 2 (20JB, 20JC) X1 Yoga 2nd (20JD, 20JE, 20JF, 20JG), X1 Carbon 5th (20HQ, 20HR), T470 (20HD, 20HE), T470s (20HF, 20HG), T570 (20H9, 20HA)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
500

Описание товара Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272

Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 мощностью 65 Вт предназначен для обеспечения работоспособности большинства ноутбуков Lenovo и Lenovo Yoga. Он придет на помощь вышедшему из строя или потерявшемуся комплектующему. Показатель выходного напряжения может варьироваться от 5 до 20 В, а сила тока достигает 3 А. Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 оснащен выходным разъемом USB Type-C. Поставляется комплектующее вместе с сетевым проводом для подключения к розетке. Модель имеет 1 интерфейс USB с автоматической регулировкой входного напряжения.

Отзывы о товаре Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Блок питания
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
65
Совместимость
ThinkPad 13 2nd Gen (20J1, 20J2), X1 Tablet Gen 2 (20JB, 20JC) X1 Yoga 2nd (20JD, 20JE, 20JF, 20JG), X1 Carbon 5th (20HQ, 20HR), T470 (20HD, 20HE), T470s (20HF, 20HG), T570 (20H9, 20HA)
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 мощностью 65 Вт предназначен для обеспечения работоспособности большинства ноутбуков Lenovo и Lenovo Yoga. Он придет на помощь вышедшему из строя или потерявшемуся комплектующему. Показатель выходного напряжения может варьироваться от 5 до 20 В, а сила тока достигает 3 А. Адаптер питания сетевой Lenovo 4X20M26272 оснащен выходным разъемом USB Type-C. Поставляется комплектующее вместе с сетевым проводом для подключения к розетке. Модель имеет 1 интерфейс USB с автоматической регулировкой входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Адаптер питания Lenovo 65W (USB Type-C) AC Adapter 4X20M26272 - по цене 5180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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