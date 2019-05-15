Блок питания Ippon D90U автоматический 90W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554169
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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от короткого замыкания
Количество сменных штекеров
8
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
533
Описание товара Блок питания Ippon D90U автоматический 90W
Адаптер питания сетевой IPPON D90U – универсальное решение для восстановления заряда ноутбуков с максимальной выходной мощностью 90 Вт. Выходное напряжение постоянного тока на выходе регулируется в автоматическом режиме и отображается на небольшом цифровом дисплее. В комплекте поставляются 11 сменных переходников, которые обеспечивают широкую совместимость с большинством ноутбуков различных производителей. Из других особенностей адаптера IPPON D90U отмечаются кабель подключения к электросети и технология защиты нагрузки.
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Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от короткого замыкания
Количество сменных штекеров
8
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Адаптер питания сетевой IPPON D90U – универсальное решение для восстановления заряда ноутбуков с максимальной выходной мощностью 90 Вт. Выходное напряжение постоянного тока на выходе регулируется в автоматическом режиме и отображается на небольшом цифровом дисплее. В комплекте поставляются 11 сменных переходников, которые обеспечивают широкую совместимость с большинством ноутбуков различных производителей. Из других особенностей адаптера IPPON D90U отмечаются кабель подключения к электросети и технология защиты нагрузки.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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