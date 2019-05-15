Блок питания Ippon D65U автоматический 65W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 990 руб. 2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554168
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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
65
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
517
Описание товара Блок питания Ippon D65U автоматический 65W
Адаптер питания сетевой IPPON D65U с выходной мощностью 65 Вт представляет собой универсальное решение для зарядки портативных компьютеров различных производителей. Входящие в набор переходники позволяют регулировать показатели выходного напряжения и подбирать необходимый коннектор в зависимости от производителя ноутбука. Специальный держатель гарантирует удобное хранение переходников. На корпусе IPPON D65U расположены цифровой индикатор для визуального контроля напряжения и интегрированный порт USB, который предусматривает подзарядку смартфона или планшета.
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Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
65
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Адаптер питания сетевой IPPON D65U с выходной мощностью 65 Вт представляет собой универсальное решение для зарядки портативных компьютеров различных производителей. Входящие в набор переходники позволяют регулировать показатели выходного напряжения и подбирать необходимый коннектор в зависимости от производителя ноутбука. Специальный держатель гарантирует удобное хранение переходников. На корпусе IPPON D65U расположены цифровой индикатор для визуального контроля напряжения и интегрированный порт USB, который предусматривает подзарядку смартфона или планшета.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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