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Блок питания Falcon Eye FE-1230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Falcon Eye FE-1230

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Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 1
Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 2
Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 3
Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 1
  • Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 2
  • Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 3
  • Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542349
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 3 А
Особенности
возможноть настенного крепления
Цвет
белый
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
17х10х8
Вес, г.
450

Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-1230

Источник вторичного электропитания резервированный FE – 1230 предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12 В постоянного тока и токе потребления до 3 А.

Отзывы о товаре Блок питания Falcon Eye FE-1230




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 3 А
Особенности
возможноть настенного крепления
Цвет
белый
Выходное напряжение, В
12
Описание
Источник вторичного электропитания резервированный FE – 1230 предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12 В постоянного тока и токе потребления до 3 А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Falcon Eye FE-1230 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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