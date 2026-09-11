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Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.)

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Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534698
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Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.)

Литиевые дисковые батарейки для обеспечения надежного и продолжительного электропитания. Применяются в наручных часах, фотографическом оборудовании, калькуляторах, компьютерном оборудовании. Обеспечивают надежность работы в широком диапазоне температур (от -18°С до +55°С).

Отзывы о товаре Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевые дисковые батарейки для обеспечения надежного и продолжительного электропитания. Применяются в наручных часах, фотографическом оборудовании, калькуляторах, компьютерном оборудовании. Обеспечивают надежность работы в широком диапазоне температур (от -18°С до +55°С).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP Lithium CR2032 (10шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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