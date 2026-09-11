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Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168

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Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 - фото 1
Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 - фото 1
  • Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506116
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства

Отзывы о товаре Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Адаптер
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Hoco Easy X13 USB - MicroUSB 1m Black 6957531061168 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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