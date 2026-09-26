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Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Washington, Dinah, The Swingin&#039; Miss &quot;D&quot; (5060397602152)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка

Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Washington, Dinah, The Swingin' Miss "D" (5060397602152) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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