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Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка

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Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 1
Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 2
Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 3
Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 4
Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 1
  • Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 2
  • Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 3
  • Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 4
  • Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295082772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Le Grand Tango Gautier Capu?on cello · J?r?me Ducros piano, Oblivi?n Martha Argerich & Eduardo Hubert pianos, Mar?a de Buenos Aires: Fuga y misterio, Movido - Lento Artemis Quartet Jacques Ammon piano, History of the Tango: I. Bordel 1900 Emmanuel Pahud flute · Christian Rivet guitar, Estaciones Porte?as: III. Primavera Porte?a Thibaut Garcia guitar, Adi?s Nonino Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, Concierto del ?ngel: II. Milonga del ?ngel Gidon Kremer violin · Per Arne Glorvigen band
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка

Коллекция произведений Астора Пьяццоллы, исполненных плеядой звездных артистов, от Готье Капюсона до Тибо Гарсии. К 100-летию со дня рождения композитора!. В 1950-х годах, когда Астор Пьяццолла поехал в Париж изучать классическую композицию, танго его родной Аргентины не считалось подходящим для концертных площадок Европы; это были знойные звуки улицы; музыка полусвета. К счастью, выдающаяся учительница композиции Надя Буланже призвала своего аргентинского ученика использовать именно эти корни. Пьяццолла наконец-то обрел свой настоящий голос как композитор и виртуоз на бандонеоне. Сегодня он считается отцом танго в том виде, в каком мы его знаем, сочетая ритмическую жизненность с оркестровыми текстурами. Эта компиляция подтверждает, что основатель Tango Nuevo оставил в наследство уникальный стиль музыки, который сегодня звучит так же свежо и ярко.

Отзывы о товаре Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190295082772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Astor Piazzolla
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Le Grand Tango Gautier Capu?on cello · J?r?me Ducros piano, Oblivi?n Martha Argerich & Eduardo Hubert pianos, Mar?a de Buenos Aires: Fuga y misterio, Movido - Lento Artemis Quartet Jacques Ammon piano, History of the Tango: I. Bordel 1900 Emmanuel Pahud flute · Christian Rivet guitar, Estaciones Porte?as: III. Primavera Porte?a Thibaut Garcia guitar, Adi?s Nonino Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, Concierto del ?ngel: II. Milonga del ?ngel Gidon Kremer violin · Per Arne Glorvigen band
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция произведений Астора Пьяццоллы, исполненных плеядой звездных артистов, от Готье Капюсона до Тибо Гарсии. К 100-летию со дня рождения композитора!. В 1950-х годах, когда Астор Пьяццолла поехал в Париж изучать классическую композицию, танго его родной Аргентины не считалось подходящим для концертных площадок Европы; это были знойные звуки улицы; музыка полусвета. К счастью, выдающаяся учительница композиции Надя Буланже призвала своего аргентинского ученика использовать именно эти корни. Пьяццолла наконец-то обрел свой настоящий голос как композитор и виртуоз на бандонеоне. Сегодня он считается отцом танго в том виде, в каком мы его знаем, сочетая ритмическую жизненность с оркестровыми текстурами. Эта компиляция подтверждает, что основатель Tango Nuevo оставил в наследство уникальный стиль музыки, который сегодня звучит так же свежо и ярко.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astor Piazzolla - Libertango - Best Of (0190295082772) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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