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Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 1
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 2
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 3
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 4
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 5
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 6
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 7
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 8
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 9
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 10
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 11
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 12
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 13
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 14
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 15
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 16
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 17
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 18
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Surrender of Silence
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 1
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 2
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 3
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 4
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 5
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 6
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 7
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 8
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 9
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 10
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 11
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 12
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 13
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 14
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 15
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 16
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 17
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 18
  • Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398750811]
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Surrender of Silence
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка

Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка

16.09.2022
АЛЕКСАНДР

Достоинства:
Отличная пластинка по приемлемой цене.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Советую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398750811]
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Surrender of Silence
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.09.2022
АЛЕКСАНДР

Достоинства:
Отличная пластинка по приемлемой цене.

Недостатки:
Не нашёл.

Комментарий:
Советую.


Hackett Steve - Surrender of Silence (0194398750811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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