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Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 1
Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 2
Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 3
Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 1
  • Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 2
  • Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 3
  • Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка

Посвященное пятилетию альбома, переиздание на фиолетовом виниле дебютного студийного альбома канадского R&B дуэта dvsn, "SEPT. 5TH". Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка

01.01.2022
игорь

Достоинства:
Альбом огонь! Две пластинки фиолетового цвета. Шикарный звук.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Для любителей современного р-н-б и неосоула - то что надо. Как для дебютника, DVSN задрали планку высоко. Переиздание альбома спустя 5 лет - вовремя. Как раз люди созрели такую музыку чувствовать и впитывать.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624882848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
dvsn
Альбом (сингл)
Sept 5th
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
With Me, Too Deep, Try/Effortless, Do It Well, In + Out, Sept 5th, Hallucinations, Another One, Angela, The Line
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Посвященное пятилетию альбома, переиздание на фиолетовом виниле дебютного студийного альбома канадского R&B дуэта dvsn, "SEPT. 5TH". Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.01.2022
игорь

Достоинства:
Альбом огонь! Две пластинки фиолетового цвета. Шикарный звук.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Для любителей современного р-н-б и неосоула - то что надо. Как для дебютника, DVSN задрали планку высоко. Переиздание альбома спустя 5 лет - вовремя. Как раз люди созрели такую музыку чувствовать и впитывать.


Dvsn - Sept 5th (coloured) (0093624882848) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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