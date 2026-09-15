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AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка

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AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock'N'Roll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, What's Next To The Moon, Gone Shootin', Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The AC/DC LP Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка

Выпущенное в 2009 году, ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле пятого студийного альбома AC/DC "Powerage", вышедшего первоначально в мае 1978 года.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock'N'Roll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, What's Next To The Moon, Gone Shootin', Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The AC/DC LP Collection
Страна производитель
США
Описание
Выпущенное в 2009 году, ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле пятого студийного альбома AC/DC "Powerage", вышедшего первоначально в мае 1978 года.


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Powerage (5099751076216) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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