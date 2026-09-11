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Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка

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Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497751
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
16.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Регулировка глубины сиденья (слайдер). Подлокотники 3D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белая пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,00 кг. Объем: 0,177 м3. Габариты (мм): 825 х 320 х 670.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ EXPERT серый (EXPERT WHITE BLUE) сетка




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Описание
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в нескольких положениях. Подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Поясничная поддержка спины с регулировкой по высоте. Регулировка глубины сиденья (слайдер). Подлокотники 3D. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина белая пластиковая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 17,00 кг. Объем: 0,177 м3. Габариты (мм): 825 х 320 х 670.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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