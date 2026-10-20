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Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM

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Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 1
Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 2
Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 3
Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 1
  • Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 2
  • Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 3
  • Телевизор Polar 42&quot; P42L21T2CSM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 475 руб. 
Начислим 1159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM
20 475 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM



Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х5
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 42-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 42-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Polar 42" P42L21T2CSM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20475 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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