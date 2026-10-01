Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T
? LED-телевизор Leff 43F691T — Smart TV с большим экраном и голосовым управлением Leff 43F691T — это современный 43-дюймовый телевизор с операционной системой Салют ТВ, который предлагает широкий функционал Smart TV, голосовое управление и возможность интеграции в систему умного дома. ? Full HD-качество изображения и насыщенный звук Разрешение Full HD обеспечивает чёткую, яркую и детализированную картинку — будь то фильмы, сериалы или ТВ-программы. Динамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital обеспечивают чистое и объёмное звучание, подходящее для любых сценариев просмотра. ? Умные функции и удобное управление Телевизор поддерживает голосовые команды через встроенного ассистента Салют, позволяя управлять контентом без пульта. Также возможна интеграция с другими умными устройствами в доме. ? Полезные дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения контента по возрасту Таймер сна — автоматическое отключение по времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для максимального удобства
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