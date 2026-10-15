Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб.
В наличии
Код товара: 752222
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
9.7
Описание товара Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 500 руб.4625 руб. в СплитТелевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 18 620 руб.4655 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" DLED FHD SALUT SMART 43F690T
-
В наличииЦена 18 650 руб.4663 руб. в СплитТелевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal ...
-
В наличииЦена 18 680 руб.4670 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 18 750 руб.4688 руб. в СплитТелевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal ...
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитТелевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43F691T
-
В наличииЦена 19 020 руб.4755 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 19 040 руб.4760 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" DLED FHD WHITE SALUT SMART 43LF5011T
-
В наличииЦена 19 090 руб.4773 руб. в СплитТелевизор Polarline 43PL52TC-SM
-
В наличииЦена 19 140 руб.4785 руб. в СплитТелевизор D-LED 32" 32V37SE RU TOSHIBA
Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) – стоимость товара 18120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED BBK 43" 43LEX-7131/FTS2C (B) Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)