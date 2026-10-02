Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD накопитель Apacer AS722 1Tb (AP1TBAS722B-1)
Apacer AS722 1TB — внешний SSD-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов. Благодаря небольшому весу и компактным размерам его можно брать с собой в различные поездки, чтобы важные документы и интересные фильмы всегда были под рукой. Корпус выполнен из легко и прочного алюминия, который хорошо отводит тепло, поэтому накопитель не перегревается при работе под интенсивной нагрузкой. Для подключения к компьютеру или ноутбуку используется порт USB Type C. Это значит, что скорость записи и чтения данных будет особенно высокой, и вы можете быстро обмениваться большими объемами информации или воспроизводить видео в формате 4K напрямую с твердотельного накопителя.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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