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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic

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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляные радиаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х16
Вес, кг.
8.7

Описание товара Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic

Масляный радиатор ENGY EN-1309F Classic- электрический прибор бытового назначения, со встроенным тепловентилятором для быстрого прогрева воздуха, предназначенный для отопления небольших помещений.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Масляные радиаторы
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор ENGY EN-1309F Classic- электрический прибор бытового назначения, со встроенным тепловентилятором для быстрого прогрева воздуха, предназначенный для отопления небольших помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Engy EN-1309F Classic - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5020 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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