Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник
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Характеристики
Описание товара Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник
Дженга - это игра для азартных людей с логическим складом мышления, у которых не дрогнет рука в самый ответственный момент. В этой игре собирается башня из деревянных брусков. Они выкладываются горизонтально по три штуки в ряд, чередуясь в двух направлениях - ряд вдоль, ряд поперек. Затем игроки по очереди вынимают бруски из нижних рядов и укладывают их на верх башни, причем проделывать это нужно одной рукой. Задача участников - не разрушить Башню. Побеждает тот, чье последнее прикосновение башня выдержала и устояла. Данная настольная игра отлично развивает пространственное мышление, точность движений, концентрацию внимания и мелкую моторику. А еще она дарит массу позитива и приятных эмоций в душевной компании.
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