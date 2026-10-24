Чайник электрический Kelli KL-1368
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 481155
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 280 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
500
Описание товара Чайник электрический Kelli KL-1368
Термостойкое стекло. Внутренняя подсветка. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Автоматическое отключение. Поворачивающийся корпус на 360 градусов. Закрытый нагревательный элемент. Защита от перегрева.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Термостойкое стекло. Внутренняя подсветка. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Автоматическое отключение. Поворачивающийся корпус на 360 градусов. Закрытый нагревательный элемент. Защита от перегрева.
Купить Чайник электрический Kelli KL-1368 - по цене 1280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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