Соковыжималка Bosch MCP3500N
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.8
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 480774
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.8
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.1
Габариты (ШхВхГ)
20х22х17.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.1
Описание товара Соковыжималка Bosch MCP3500N
Электрическая соковыжималка Bosch MCP3500N не займет много места даже на самой маленькой кухне. Ее компактный корпус выполнен из прочного нетоксичного пластика серо-белого цвета. Дополнительное удобство при хранении прибора создает отсек, в который можно поместить шнур питания. Мощность соковыжималки — 23 Вт. На одной скорости устройство способно выработать до 0,8 литров сока. Такого количества хватит на три обычных кружки или стакана. Использование соковыжималки максимально простое и понятное. Устройство может стать прекрасным подарком для приверженцев правильного питания.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.8
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
1.1
Габариты (ШхВхГ)
20х22х17.8 см
Страна производитель
Китай
Электрическая соковыжималка Bosch MCP3500N не займет много места даже на самой маленькой кухне. Ее компактный корпус выполнен из прочного нетоксичного пластика серо-белого цвета. Дополнительное удобство при хранении прибора создает отсек, в который можно поместить шнур питания. Мощность соковыжималки — 23 Вт. На одной скорости устройство способно выработать до 0,8 литров сока. Такого количества хватит на три обычных кружки или стакана. Использование соковыжималки максимально простое и понятное. Устройство может стать прекрасным подарком для приверженцев правильного питания.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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