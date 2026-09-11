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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 479307
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Описание товара Картридж EPSON T2703 пурпурный для WF-7110/7610/7620
Оригинальный струйный картридж Epson T1281 (M) используется для Stylus Photo с возможностью широкоформатной печати. Он полностью совместим с принтером. Неоригинальные комплектующие печатают изображения худшего качества и легко могут нанести вред устройству, но с Epson T1281 (M) этого не стоит опасаться. Устанавливать и извлекать этот картридж удобно, никаких протечек и грязных отпечатков не наблюдается. Это обеспечивает только наилучшие впечатления от использования оригинального картриджа. Объем картриджа позволяет напечатать 185 страниц черного оттенка. Любой пользователь знает, что чаще всего именно этот цвет быстрее всего заканчивается. Это не проблема, ведь картридж можно легко перезаправить.
Оригинальный струйный картридж Epson T1281 (M) используется для Stylus Photo с возможностью широкоформатной печати. Он полностью совместим с принтером. Неоригинальные комплектующие печатают изображения худшего качества и легко могут нанести вред устройству, но с Epson T1281 (M) этого не стоит опасаться. Устанавливать и извлекать этот картридж удобно, никаких протечек и грязных отпечатков не наблюдается. Это обеспечивает только наилучшие впечатления от использования оригинального картриджа. Объем картриджа позволяет напечатать 185 страниц черного оттенка. Любой пользователь знает, что чаще всего именно этот цвет быстрее всего заканчивается. Это не проблема, ведь картридж можно легко перезаправить.
Картридж EPSON T2703 пурпурный для WF-7110/7610/7620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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