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Дождеватель Palisad (654128) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дождеватель Palisad (654128)

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Дождеватель Palisad (654128) - фото 1
Дождеватель Palisad (654128) - фото 2
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Дождеватель Palisad (654128) - фото 4
Дождеватель Palisad (654128) - фото 5
Дождеватель Palisad (654128) - фото 6
Дождеватель Palisad (654128) - фото 7
Дождеватель Palisad (654128) - фото 8
Дождеватель Palisad (654128) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 1
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 2
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 3
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 4
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 5
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 6
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 7
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 8
  • Дождеватель Palisad (654128) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дождеватель Palisad (654128)
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
342

Описание товара Дождеватель Palisad (654128)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.

Преимущества

Отзывы о товаре Дождеватель Palisad (654128)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Palisad (654128) - купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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