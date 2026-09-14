Дождеватель Palisad (654128)
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Характеристики
Описание товара Дождеватель Palisad (654128)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — дрель-шуруповерт удобно настроить под материалы разной жесткости и получить высококачественный результат.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Быстрая зарядка — разряженный литий-ионный аккумулятор будет полностью готов к работе всего лишь за 1 час.
- Работа без непредвиденных остановок — LED-индикатор позволяет отслеживать заряд АКБ, также инструмент комплектуется запасной батареей.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 2 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — обрезиненное покрытие корпуса, клавиши включения и нижней части батареи исключают проскальзывание инструмента на любых поверхностях.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и сни
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-02BM 26116 с Li-Ion аккумуляторами 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т.п. Оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительных объектах, пригодится в процессе ремонта, при сборке мебели и т.д. Система защиты от перегрузки, перегрева, глубокой разрядки и нежелательного перезаряда обеспечивает долговечность инструмента и комфортную работу.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — дрель-шуруповерт удобно настроить под материалы разной жесткости и получить высококачественный результат.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Быстрая зарядка — разряженный литий-ионный аккумулятор будет полностью готов к работе всего лишь за 1 час.
- Работа без непредвиденных остановок — LED-индикатор позволяет отслеживать заряд АКБ, также инструмент комплектуется запасной батареей.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 2 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — обрезиненное покрытие корпуса, клавиши включения и нижней части батареи исключают проскальзывание инструмента на любых поверхностях.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и сни
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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