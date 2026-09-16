Головка для импульсного распылителя GRINDA RB-H, диаметр 1/2? с внешней резьбой, латунная, PROLine (8-427650)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
22.14
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 696977
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
22.14
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
10
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
214
Описание товара Головка для импульсного распылителя GRINDA RB-H, диаметр 1/2? с внешней резьбой, латунная, PROLine (8-427650)
Металлическая головка для импульсного распылителя Grinda PROLine RB-H 8-427650_z02 применяется в качестве съемной насадки в системе стационарного полива растений. Профессиональные стационарные распылители PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
22.14
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
10
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Металлическая головка для импульсного распылителя Grinda PROLine RB-H 8-427650_z02 применяется в качестве съемной насадки в системе стационарного полива растений. Профессиональные стационарные распылители PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Головка для импульсного распылителя GRINDA RB-H, диаметр 1/2? с внешней резьбой, латунная, PROLine (8-427650) - по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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