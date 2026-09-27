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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4"-1", LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4"-1", LUXE

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Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4&quot;-1&quot;, LUXE - фото 1
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4&quot;-1&quot;, LUXE - фото 2
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4&quot;-1&quot;, LUXE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
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  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4&quot;-1&quot;, LUXE - фото 2
  • Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4&quot;-1&quot;, LUXE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745288
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
290

Описание товара Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4"-1", LUXE

Четырехканальный пластиковый разветвитель Palisad LUXE 65787 с внутренней резьбой 3/4"-1" позволяет разделить водоразборную магистраль на 4 линии, значительно увеличив площадь полива. Монтируется на кран или отвод с внешней резьбой. Пригодится для организации системы полива на дачном участке.

Отзывы о товаре Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4"-1", LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
разветвитель
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехканальный пластиковый разветвитель Palisad LUXE 65787 с внутренней резьбой 3/4"-1" позволяет разделить водоразборную магистраль на 4 линии, значительно увеличив площадь полива. Монтируется на кран или отвод с внешней резьбой. Пригодится для организации системы полива на дачном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разветвитель четырёхканальный PALISAD 65787, с внутренней резьбой 3/4"-1", LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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