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Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)

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Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 2
Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 3
Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
  • Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 2
  • Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 3
  • Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
195

Описание товара Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)

Пистолет-распылитель RACO 4255-55/516C используется при орошении растений. Предусмотрена возможность регулировки струи - можно производить полив с необходимой интенсивностью. Рукоятка оснащена специальным фиксатором - удобно осуществлять непрерывный полив.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
4
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/516C используется при орошении растений. Предусмотрена возможность регулировки струи - можно производить полив с необходимой интенсивностью. Рукоятка оснащена специальным фиксатором - удобно осуществлять непрерывный полив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 516C, 4 режима, курок сзади, пластиковый (4255-55/516C) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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